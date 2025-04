Bicicletta rubata all' esterno di un bar

esterno di un bar di via Aversa a Gricignano. Un soggetto, con un cappuccio, si è impossessato da una bici e si è dato alla fuga. Come si nota dalle telecamere di videosorveglianza, il delinqunte punta la Bicicletta parcheggiata all’esterno del locale, si guarda in torno. Casertanews.it - Bicicletta rubata all'esterno di un bar Leggi su Casertanews.it Ladro in azione all’di un bar di via Aversa a Gricignano. Un soggetto, con un cappuccio, si è impossessato da una bici e si è dato alla fuga. Come si nota dalle telecamere di videosorveglianza, il delinqunte punta laparcheggiata all’del locale, si guarda in torno.

