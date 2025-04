Supergirl | Prime immagini dal set svelano il nuovo costume di Milly Alcock!

Supergirl: Woman of Tomorrow sono iniziate, regalandoci un'anteprima del nuovo look dell'eroina. Nelle ultime ore, sono trapelate le Prime immagini del nuovo costume di Supergirl e, forse, di un personaggio misterioso che ricorda Lobo. Nuove immagini dal set di Supergirl: un'occhiata ravvicinata ai dettagliGrazie al leaker @UnBoxPHD, sono emersi nuovi video che mostrano i dettagli degli oggetti di scena sul set, le preparazioni per le riprese con il blue screen e un'altra angolazione del costume di Supergirl, offrendo una visione ancora più chiara del vestito in azione.https://youtu.be/K0REPd3-DIg Milly Alcock: riprese esterne e possibili avvistamenti di altri personaggiFino ad ora, la maggior parte delle riprese del film si è svolta in studio o in luoghi segreti. Mistermovie.it - Supergirl: Prime immagini dal set svelano il nuovo costume di Milly Alcock! Leggi su Mistermovie.it Le riprese esterne di: Woman of Tomorrow sono iniziate, regalandoci un'anteprima dellook dell'eroina. Nelle ultime ore, sono trapelate ledeldie, forse, di un personaggio misterioso che ricorda Lobo. Nuovedal set di: un'occhiata ravvicinata ai dettagliGrazie al leaker @UnBoxPHD, sono emersi nuovi video che mostrano i dettagli degli oggetti di scena sul set, le preparazioni per le riprese con il blue screen e un'altra angolazione deldi, offrendo una visione ancora più chiara del vestito in azione.https://youtu.be/K0REPd3-DIg: riprese esterne e possibili avvistamenti di altri personaggiFino ad ora, la maggior parte delle riprese del film si è svolta in studio o in luoghi segreti.

