Morto a Pollena Trocchia uomo di 54 anni cade e muore sul colpo

Pollena Trocchia un uomo di 54 anni è Morto dopo una caduta da una scala. Stava tinteggiando un?abitazione in via San Giacomo 7. È Morto sul colpo. Indagini. Ilmattino.it - Morto a Pollena Trocchia, uomo di 54 anni cade e muore sul colpo Leggi su Ilmattino.it Oggi aundi 54dopo una caduta da una scala. Stava tinteggiando un?abitazione in via San Giacomo 7. Èsul. Indagini.

Morto a Pollena Trocchia, uomo di 54 anni cade e muore sul colpo. Cade dalla scala mentre ritinteggia parete, operaio morto sul colpo a 54 anni. Scontro frontale tra auto e moto: morto il centauro. Pollena Trocchia, muore un centauro 23enne. 12 novembre 2000: a Pollena Trocchia la camorra uccide Valentina Terracciano, una bambina di 2 anni. Incidente mortale a Pollena Trocchia: muore 20enne universitario di Casapesenna. Ne parlano su altre fonti

