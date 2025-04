Gianrico Dario Ricci arrestato per l' omicidio della madre Daniela Guerrini La versione del figlio e del marito | È caduta aveva problemi da giorni

Gianrico Dario Ricci, 36 anni, è stato arrestato e portato in carcere per l'omicidio della madre, Daniela Guerrini, ex insegnante 68enne morte alla MultiMedica di Sesto San Giovanni. Leggo.it - Gianrico Dario Ricci arrestato per l'omicidio della madre Daniela Guerrini. La versione del figlio e del marito: «È caduta, aveva problemi da giorni» Leggi su Leggo.it , 36 anni, è statoe portato in carcere per l', ex insegnante 68enne morte alla MultiMedica di Sesto San Giovanni.

Con ripetuti calci e pugni avrebbe determinato gravissime lesioni interne - con emorragia cerebrale, peritoneale e retroperitoneale - sul corpo indebolito di sua mamma, Daniela Guerrini. Proprio ...

