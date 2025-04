Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Salernitana 0-0: calcio d’inizio!

Leggi su Spazionapoli.it

Ventiseiesima giornata del campionato2, gara tradi scena allo Stadio Piccolo di Cercola.Primo tempo1? – Ha inizio il match! Palla alla– spazioDi seguito le formazioni ufficiali del match:: Sorrentino, Di Martino, Colella, De Chiara, Garofalo, Gambardella, Ballabile, De Martino, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Dario Rocco.: Palazzo, Conte, Guccione, Vuillermoz, Nunziata, Farina, Tchaouna, Di Vico, Fusco, Boncori, Paganetti. All. Andrea Bovo.Gentili lettori e lettrici di Spaziobuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di2. Gli azzurrini sono chiamati al ritorno alla vittoria in seguito agli ultimi due pareggi, con l’obiettivo di blindare il secondo posto in classifica.