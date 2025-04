Infortunio Buongiorno | ecco quando può rientrare

Buongiorno ancora fermo per problemi muscolari. Ancora problemi per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Dopo il problema alle vertebre a Dicembre che lo ha . L'articolo Infortunio Buongiorno: ecco quando può rientrare proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Infortunio Buongiorno: ecco quando può rientrare Leggi su Forzazzurri.net ancora fermo per problemi muscolari. Ancora problemi per il difensore del Napoli Alessandro. Dopo il problema alle vertebre a Dicembre che lo ha . L'articolopuòproviene da ForzAzzurri.net.

Potrebbe interessarti anche:

Infortunio Buongiorno - arriva l'esito degli esami : il comunicato ufficiale del Napoli

Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a ...

Napoli - infortunio per Buongiorno : quando torna in campo

(Adnkronos) – Infortunio per Alessandro Buongiorno. Il Napoli perde il suo difensore centrale, che aveva accusato un problema fisico in allenamento ed era già stato costretto a saltare la trasferta ...

Buongiorno - oggi gli esami per capire l’entità dell’infortunio

Corriere del Mezzogiorno – Buongiorno, oggi gli esami per capire l’entità dell’infortunio L’edizione odierna del quotidiano, ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno. Il giocatore ha … L'articolo ...

Infortunio Buongiorno, Tuttosport: fuori almeno tre settimane! Ecco in quale gara può rientrare. Sky - Infortunio Buongiorno, ecco i reali tempi di recupero. Castellacci: “Infortunio Buongiorno, ecco la dinamica. I tempi di recupero”. Castellacci: "Infortunio Buongiorno? Ecco i tempi di recupero". Napoli, infortunio Buongiorno: il sostituto e i tempi di recupero. Il Napoli perde Buongiorno, ecco l'esito degli esami: tendinopatia alla coscia. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è forzazzurri.net:) Infortunio Buongiorno: ecco quando può rientrare - ForzAzzurri.net - Buongiorno ancora fermo per problemi muscolari. Ancora problemi per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Dopo il problema alle vertebre a ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Infortunio Buongiorno, Tuttosport: fuori almeno tre settimane! Ecco in quale gara può rientrare - Ultime notizie SSC Napoli - Lunedì contro l’Empoli in casa Napoli non ci saranno Frank Anguissa e Giovanni Di Lorenzo, fuori per squalifica, ed a loro si è aggiunto il centrale difensivo Alessandro Bu ...

(Da una nota di informazione.it si apprende che:) Buongiorno, novità sull’infortunio: quante partite può saltare - In queste ore, il Napoli ha dovuto incassare lo stop di Alessandro Buongiorno: in mattinata, spuntano ulteriori dettagli in merito ai possibili tempi di recupero. È un momento delicato e decisivo per ...