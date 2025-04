Livio Sassolini riconfermato presidente di Cna Valtiberina

Livio Sassolini, 44 anni, amministratore unico della nota azienda tessile Busatti di Anghiari, è stato confermato presidente Cna Valtiberina. L’inizio del secondo mandato quadriennale (era stato eletto nel giugno del 2021) al termine dell’assemblea tenutasi nella mattina di sabato 12 aprile al. Arezzonotizie.it - Livio Sassolini riconfermato presidente di Cna Valtiberina Leggi su Arezzonotizie.it , 44 anni, amministratore unico della nota azienda tessile Busatti di Anghiari, è stato confermatoCna. L’inizio del secondo mandato quadriennale (era stato eletto nel giugno del 2021) al termine dell’assemblea tenutasi nella mattina di sabato 12 aprile al.

Potrebbe interessarti anche:

Secondo mandato per Livio Sassolini alla presidenza di Cna Valtiberina

Arezzo, 12 aprile 2025 – Secondo mandato per Livio Sassolini alla presidenza di Cna Valtiberina Gli studenti del liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro rappresentano la Valtiberina nel contest CNA ...

Farfalle nello Stomaco - la quinta puntata della rubrica su sesso e amore di Livio Ricciardi

Lo spazio dedicato a sesso e amore su Wired Italia. Il filo diretto con i lettori questa settimana affronta tre questioni importanti della sfera affettiva

Martinengo - incidente in moto : Livio Martinelli muore a muore a 56 anni

Martinengo (Bergamo), 3 marzo 2025 – Ancora una vittima della strada nella provincia di Bergamo. Livio Martinelli, 56 anni, di Covo, era in sella alla sua moto e viaggiava lungo la provinciale 489 ...

Secondo mandato per Livio Sassolini alla presidenza di Cna Valtiberina. Secondo mandato per Livio Sassolini alla presidenza di Cna Valtiberina. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da arezzonotizie.it:) Livio Sassolini riconfermato presidente di Cna Valtiberina - Gli studenti del liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro rappresentano la vallata nel contest Cna "Imprenditori del Futuro" ...

(Come riferisce lanazione.it:) Secondo mandato per Livio Sassolini alla presidenza di Cna Valtiberina - Gli studenti del liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro rappresentano la Valtiberina nel contest CNA “Imprenditori del Futuro”.

(In base a quanto diffuso da www3.saturnonotizie.it:) Valtiberina: un tesoro da valorizzare, gli artigiani ci sono - Lavorare tutti insieme per il bene della Valtiberina. È questo il ‘messaggio’ di Livio Sassolini, presidente di CNA della vallata, ai neo eletti sindaci Innocenti e Polcri, e in generale a tutti gli ...