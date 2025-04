Napoli-Empoli | 3 big assenti Conte valuta le alternative

In vista del match con l'Empoli, in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio. Tre assenze importanti in vista del match con l'Empoli.

Il presidente dell’Empoli Corsi : «Speriamo che contro il Napoli il risultato non sia esageratamente pesante»

In vista di Napoli-Empoli in programma lunedì sera il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Al centro dell’attenzione il match del ...

Napoli-Empoli : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Napoli-Empoli è una sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi...

Calciomercato Napoli - gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno : ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta ...

