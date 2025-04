Maignan Milan è stato dimesso dall’ospedale e sta facendo ritorno a Milano! Le ultime sulle sue condizioni

Maignan Milan, l’estremo difensore rossonero è stato dimesso dall’ospedale e sta tornando a Milano: le sue condizioni. Le ultime Ieri si è disputato il match Udinese–Milan, conclusosi con un netto 4-0 a favore dei rossoneri. La partita, però, è stata segnata da momenti di grande apprensione quando il portiere Maignan ha dovuto lasciare il campo . Calcionews24.com - Maignan Milan, è stato dimesso dall’ospedale e sta facendo ritorno a Milano! Le ultime sulle sue condizioni Leggi su Calcionews24.com , l’estremo difensore rossonero èe sta tornando ao: le sue. LeIeri si è disputato il match Udinese–, conclusosi con un netto 4-0 a favore dei rossoneri. La partita, però, è stata segnata da momenti di grande apprensione quando il portiereha dovuto lasciare il campo .

Maignan dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Udinese - Milan, come sta dopo il duro scontro con Jimenez. Maignan dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico in Udinese-Milan: le ultime news. Milan, controlli ok per Maignan: dimesso dopo la notte in ospedale - LaPresse. Come sta Maignan? Le condizioni del portiere dopo lo scontro con Jimenez in Udinese-Milan. Sollievo per Maignan, il portiere del Milan è stato dimesso dall'ospedale di Udine. Maignan, paura passata: dimesso dall'ospedale, rientra a Milano. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di sport.sky.it si apprende che:) Maignan dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico in Udinese-Milan: le ultime news - Dopo il violento scontro di gioco con Jimenez al 53' dell'anticipo di Serie A, il portiere rossonero è stato dimesso in mattinata dall'ospedale di Udine. In seguito a tutti gli accertamenti svolti con ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Maignan dimesso dall'ospedale: come sta il portiere del Milan - Dopo una notte d'osservazione nell'ospedale di Udine, il portiere del Milan Mike Maignan è stato dimesso e fa ritorno a Milano: quali sono le sue condizioni di salute e quando potrà riprendere ad alle ...

(Come riportato da lapresse.it:) Milan, controlli ok per Maignan: dimesso dopo la notte in ospedale - Il portiere del Milan, Mike Maignan, dopo lo scontro ieri sera con Jimenez al 53' di Udinese-Milan, è stato tenuto sotto osservazione in ospedale per la notte ...