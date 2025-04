Sulle tracce di San Giuseppe Moscati il Medico Santo

Giuseppe Moscati, il Medico Santo, così chiamato sin dal giorno della sua dipartita, il 12 aprile del 1927, quando a soli 46 anni morì improvvisamente. In migliaia, da tutta Italia, accorsero a Napoli per porgergli l’estremo . Sulle tracce di San Giuseppe Moscati, il Medico Santo L'Identità. Lidentita.it - Sulle tracce di San Giuseppe Moscati, il Medico Santo Leggi su Lidentita.it Oggi ricorre la memoria liturgica di colui che alla cura dei più fragili dedicò tutta la sua vita: San, il, così chiamato sin dal giorno della sua dipartita, il 12 aprile del 1927, quando a soli 46 anni morì improvvisamente. In migliaia, da tutta Italia, accorsero a Napoli per porgergli l’estremo .di San, ilL'Identità.

Potrebbe interessarti anche:

San Giuseppe Moscati : la 2^ Commissione Consiliare di Avellino fa il punto sul trasferimento dei suoli

Il Municipio di Avellino ha ufficialmente convocato la 2^ Commissione Consiliare, che si occuperà di temi di grande rilevanza istituzionale e amministrativa. La riunione si terrà il 7 marzo 2025 ...

Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino - bloccati i ricoveri programmati

Bloccati i ricoveri programmati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: servono posti letto per l'elevato accesso di pazienti in Pronto Soccorso.Continua a leggere

"Piccole donne" : il musical di Giuseppe Celesia al Teatro Jolly

L'associazione "Teatro e Vita" domenica 4 maggio, alle ore 18, al Teatro Jolly di Palermo metterà n scena il favoloso ed inedito musical “Piccole Donne”; regia, musiche e testi di Giuseppe Celesia, ...

PRESENTATO ALL’UNIFORTUNATO IL LIBRO DI GUIDO BIANCHINI “SULLE TRACCE DI ABRAMO. RESTI DI EBRAISMO IN JACQUES DERRIDA” (VIDEO E FOTO). Aversa, rapine nella movida. Fermata la gang: arrestati il capo 19enne e due complici. Ritrovato senza vita un uomo di 64 anni nella sua abitazione di Avellino. Rubano cassaforte con 20mila euro al supermercato Globo, nella fuga si scontrano con i carabinieri e perdono i soldi. San Giuseppe Moscati, il santo medico che la Campania invoca. Tracce della sua presenza anche nel Matese. Paolo VI in festa per il medico santo. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto ilsussidiario.net:) San Giuseppe Moscati, 12 aprile 2025/ Oggi si ricorda il “medico dei poveri”, grande esempio di carità - San Giuseppe Moscati viene celebrato il 12 aprile. La sua memoria è legata alla sua professione di medico vissuta come una vera e propria vocazione.

(Come riportato da erreemmenews.it:) 12 aprile, santo del giorno: San Giuseppe Moscati - Il 12 aprile la Chiesa cattolica celebra San Giuseppe Moscati, medico napoletano e santo laico, noto per la sua dedizione alla cura dei malati, soprattutto i più poveri, e per l’integrazione esemplare ...

(In base a quanto diffuso da quotidianosanita.it:) Risk management. Il “modello” del San Giuseppe Moscati di Avellino si conferma vincente: sinistri diminuiti da 28 a 1 in soli due anni - Il modello è nato raccogliendo la necessità sempre più forte di migliorare i sistemi di controllo per evitare in ogni modo l’errore che nell’80% dei casi riguarda problemi di organizzazione.