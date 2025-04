Uomini e Donne a rischio il trono di Gianmarco Steri? Grave segnalazione

Gianmarco Steri, tronista in carica a Uomini e Donne, si trova al centro di una nuova bufera. Una segnalazione, resa pubblica da Lorenzo Pugnaloni tramite Instagram, ha acceso forti sospetti sul comportamento del ragazzo fuori dallo studio. Secondo quanto riportato, il tronista romano sarebbe stato avvistato mercoledì scorso al Jero Restaurant, un locale noto per eventi mondani. Una frequentazione che, secondo il regolamento del programma, potrebbe violare le norme imposte dalla redazione.La segnalazione anonima pubblicata da PugnaloniQuesto il messaggio reso pubblico da Lorenzo Pugnaloni: “Lollo ciao, mi dispiace per tutti gli attacchi che hai ricevuto solo per aver espresso la tua su Gianmarco ma mi sa tanto che hai ragione. Al Jero Restaurant c’era Gianmarco mercoledì di preciso, mi ricordo che quando è successo il casino con l’altro tronista Alessio si era detto che non possono fare serate o stare in locali ecc. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, a rischio il trono di Gianmarco Steri? Grave segnalazione Leggi su Anticipazionitv.it , tronista in carica a, si trova al centro di una nuova bufera. Una, resa pubblica da Lorenzo Pugnaloni tramite Instagram, ha acceso forti sospetti sul comportamento del ragazzo fuori dallo studio. Secondo quanto riportato, il tronista romano sarebbe stato avvistato mercoledì scorso al Jero Restaurant, un locale noto per eventi mondani. Una frequentazione che, secondo il regolamento del programma, potrebbe violare le norme imposte dalla redazione.Laanonima pubblicata da PugnaloniQuesto il messaggio reso pubblico da Lorenzo Pugnaloni: “Lollo ciao, mi dispiace per tutti gli attacchi che hai ricevuto solo per aver espresso la tua suma mi sa tanto che hai ragione. Al Jero Restaurant c’eramercoledì di preciso, mi ricordo che quando è successo il casino con l’altro tronista Alessio si era detto che non possono fare serate o stare in locali ecc.

