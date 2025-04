Muore dopo il ricoverato in ospedale aveva fratture su tutto il corpo | arrestato il figlio per omicidio

arrestato Gianrico Dario Ricci, 37 anni, che è accusato di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni, che era stata ricoverata in ospedale a Sesto San Giovanni (Milano) dove poi è morta: sul corpo erano stati trovati diversi lividi e lesioni. Leggi su Fanpage.it È statoGianrico Dario Ricci, 37 anni, che è accusato di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni, che era stata ricoverata ina Sesto San Giovanni (Milano) dove poi è morta: sulerano stati trovati diversi lividi e lesioni.

