Milano 68enne morta in ospedale per emorragia cerebrale | arrestato il figlio per omicidio L' ha presa a calci e pugni

arrestato dalla Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, per aver ucciso la madre Daniela Guerrini, un'insegnante di. Ilmessaggero.it - Milano, 68enne morta in ospedale per emorragia cerebrale: arrestato il figlio per omicidio. «L'ha presa a calci e pugni» Leggi su Ilmessaggero.it Un uomo di 36 anni, Gianrico Dario Ricci, è statodalla Polizia di Stato di, coordinata dalla Procura di Monza, per aver ucciso la madre Daniela Guerrini, un'insegnante di.

