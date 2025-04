LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | subito Norris al comando le Ferrari lavorano con le soft

DIRETTA LIVE14.58 Ancora fermo ai box Russell, mentre inizia il pomeriggio di Kimi Antonelli che sale in 11a posizione a 1.70814.57 Si rilancia Norris, migliora nel T2 ma si ferma ad un decimo dal suo crono precedente.14.57 Alonso si mette al terzo posto a 913 millesimi, mentre esce Hamilton con gomme soft.14.56 Leclerc fa segnare un 1:34.535 a 1.211 da Piastri che nel frattempo scalza Norris. 1:33.324 per l’australiano con 472 millesimi sul compagno.14.54 Torna in azione Leclerc. Il monegasco è di nuovo con gomme soft. A breve toccherà anche a Hamilton.14.53 subito McLaren che pronti, via, fa il vuoto anche nella FP3. A LIVEllo di gomme, carico aerodinamico e ala posteriore flessibile, per ora sono ingiocabili.14.52 Inizia la giornata anche di Piastri con le soft, quindi le due Aston Martin, a loro volta con le rosse. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: subito Norris al comando, le Ferrari lavorano con le soft Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Ancora fermo ai box Russell, mentre inizia il pomeriggio di Kimi Antonelli che sale in 11a posizione a 1.70814.57 Si rilancia, migliora nel T2 ma si ferma ad un decimo dal suo crono precedente.14.57 Alonso si mette al terzo posto a 913 millesimi, mentre esce Hamilton con gomme.14.56 Leclerc fa segnare un 1:34.535 a 1.211 da Piastri che nel frattempo scalza. 1:33.324 per l’australiano con 472 millesimi sul compagno.14.54 Torna in azione Leclerc. Il monegasco è di nuovo con gomme. A breve toccherà anche a Hamilton.14.53McLaren che pronti, via, fa il vuoto anche nella FP3. Allo di gomme, carico aerodinamico e ala posteriore flessibile, per ora sono ingiocabili.14.52 Inizia la giornata anche di Piastri con le, quindi le due Aston Martin, a loro volta con le rosse.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1 - GP Australia 2025 in DIRETTA : Norris in pole - doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA A CHE ORA LE QUALIFICHE IN DIFFERITA SU TV8 ARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA 7.10 Grazie per averci ...

GP Cina - diretta : Piastri e Norris comandano con le McLaren - Leclerc ha rischiato grosso con Hamilton

5° giro - Piastri precede Norris di 1", Rusell è terzo a 1"7 dal leader ed ha un vantaggio di 1"8 su Hamilton, poi Leclerc Verstappen Antonelli Tsunoda Hadjar e...

GP Giappone - la diretta : Verstappen tiene Norris a distanza e Piastri si arrabbia - Leclerc deve guardarsi da Russell

Ultimo giro - Verstappen è avviato verso il primo successo stagionale, il 64esimo di una carriera iniziata nel 2015 Antonelli segna un altro giro più veloce della gara e si avvicina...

LIVE F1 GP Bahrain: alle 14.30 le Libere3 e alle 18 le qualifiche. LIVE F1 GP Bahrain, oggi le qualifiche in diretta: Ferrari in pista per le FP3, orari e dove vederle. DIRETTA F1, GP Bahrain 2025: LIVE prove libere 3. DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]. LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari cerca risposte. FP3 alle 14.30. DIRETTA F1, GP Bahrain 2025: Live prove libere 1, Hamilton ha la Ferrari aggiornata. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala msn.com:) DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO] - Diretta GP Bahrain FP3 – Archiviata la prima giornata di attività, totalmente ad appannaggio della McLaren, squadre e piloti sono ...

(A riportarlo è autosprint.corrieredellosport.it:) F1 LIVE GP Bahrain, segui le prove libere 3 in diretta - Alle 14:30 scatta il via dell'ultima sessione prove libera della Formula 1, a seguire le qualifiche del GP del Bahrain alle 18:00 ...

() F1 diretta Gp Bahrain qualifiche: fp3 LIVE, Hamilton e Leclerc alla ricerca del passo - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Bahrain, quarta prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Losail. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc provano a insidiare le McLare ...