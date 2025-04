Panorama.it - La fine del Woke: il politicamente corretto ha stufato

Biancaneve arriva al cinema senza i sette nani (ceti subalterni, orrore) e la Disney subisce un flop mondiale. La Jaguar rivisita il marchio in chiave arcobaleno e con uno spot getta alle ortiche un secolo di ruggiti sul cofano. Gucci ingaggia Demna Gvasalia, lo stilista che aveva utilizzato bambini in una campagna fetish di Balenciaga, e perde tre miliardi in Borsa. Tre indizi continuano a fare una prova. Quale? Quella che ilsta scomparendo dietro l’orizzonte. Tramontato, eclissato. E nessuno ha in mano il fazzoletto per asciugare le lacrime.«Sembrava una rivoluzione permanente, è solo la coda colorata di un capriccio mandato a nanna dalla restaurazione trumpiana» ha scherzato il Wall Street Journal, convinto che ogni mossa sulla scacchiera planetaria derivi da uno starnuto alla Casa Bianca.