Giorgetti | su spese Difesa rispettare impegni ma con razionalità

Roma, 12 apr. (askanews) – Su come aumentare le spese in Difesa in Europa "le proposte sono tante. C'è anche la proposta italiana. Sono aspetti di carattere tecnico, ma prima naturalmente bisogna prendere una decisione politica. E soprattutto, a mio giudizio, bisogna anche aspettare gli esiti del vertice in Nato di giugno, perché ricordo che è importante rafforzare la Difesa europea ma sempre nell'ambito dell'alleanza atlantica". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti a margine dell'Ecofin informale a Varsavia. "Poi è evidente che ci sono sensibilità diverse e problemi diversi, situazioni diverse: c'è chi ha un grande spazio fiscale come la Germania, c'è chi questo spazio non ce l'ha – ha proseguito – come l'Italia. E quindi credo che l'Europa debba considerare queste diverse situazioni e sensibilità".

