Incidente allo Sperone | un' auto travolge e uccide una donna gravi anche i suoi nipotini

suoi due nipotini di 3 e 2 anni, quando all'improvviso le è arrivata addosso una Fiat Seicento, che ha travolto prima le fioriere e poi ha investito lei e i bambini: la nonna, Vincenza Lombardo, 65 anni, è deceduta.

Incidente allo Sperone: un'auto travolge e uccide una donna, gravi anche i suoi nipotini. Sperone, auto esce di strada in via Fiorentina: intervengono i vigili del fuoco. Incidente stradale, impatto fra due auto: 4 feriti, fra cui un disabile. Auto finisce fuori strada nel Pistoiese: conducente salvato. Inseguimento nella notte in corso dei Mille, auto della polizia si schianta e si ribalta. Pistoia: incidente allo Sperone. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala palermotoday.it:) Incidente allo Sperone: un'auto travolge e uccide una donna, gravi anche i suoi nipotini - Una Fiat Seicento è finita sul marciapiede di via Portella della Ginestra, dove Vincenza Lombardo, 65 anni, stava passeggiando con i bambini di 3 e 2 anni. Il più piccolo è in terapia intensiva. Alla ...

(A riportarlo è palermotoday.it:) Un giovane ferito nella notte allo Sperone, è giallo: indagano i carabinieri - È giallo sul ferimento di un uomo di 29 anni che sarebbe avvenuto la notte scorsa allo Sperone. La vittima, persona già nota alle forze dell'ordine e che vive nel quartiere popolare, è stata ...