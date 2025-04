Oasport.it - Matteo Berrettini rinuncia all’ATP di Montecarlo. Il tabellone con Cobolli e Darderi

Leggi su Oasport.it

La stagione sulla terra rossa entra sempre più nel vivo e, con il torneo diprossimo all’epilogo, la prossima settimana assisteremo ad altri tornei. Dal 14 al 20 aprile si giocherà a Monaco di Baviera e vedremo se e quanto le temperature andranno a influire su un evento che in Germania spesso ha costretto i giocatori a fare un po’ i salti mortali.Un torneo in cui Alexander Zverev, n.2 del mondo, va a caccia di punti e soddisfazioni, dopo un periodo decisamente negativo e avaro di quelle soddisfazioni che avrebbe desiderato dopo il ko nella finale degli Australian Open contro Jannik Sinner. Il tedesco sarà il n.1 del seeding e cercherà di ritrovarsi.Non vedremo in azione in terra teutonica, giustiziere di Zverev nel 2° turno nel Principato. Il romano, uscito visibilmente provato e un po’ acciaccato al piede dalla sfida persa contro Lorenzo Musetti (ottavi di finale a), ha deciso di dare appuntamento a tutti a Madrid per parlarsi a dovere in un altro Masters1000.