Tvzap.it - Shaila, tam tam impazzito nelle ultime ore: si troverebbe in ospedale

Personaggi Tv. La situazione diGatta, ex velina e recente concorrente del Grande Fratello, sta tenendo col fiato sospeso migliaia di fan. Dopo sei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà, la ballerina napoletana ha affidato ai social un messaggio profondo e inquietante. Poi il silenzio più totale. Eore ha iniziato a circolare una voce choc:Gatta sarebbe ricoverata in. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “The Voice”, momento di gelo e lacrime dopo la vittoria di Patrizia: cos’è successoLeggi anche: Patrizia Conte, chi è in realtà la vincitrice di The Voice: cosa si scopreGatta ricoverata in? Il silenzio preoccupa i fan“Sto lentamente smaltendo sei lunghi mesi di surrealtà”, ha scritto, parlando apertamente di malessere mentale, depressione e dimagrimento eccessivo.