ultime 4 uscite, il Pescara domenica 13 aprile alle ore 15 sfida in casa il Gubbio con l'obiettivo di ripartire e in un clima di contestazione. Prima della rifinitura della vigilia, la squadra ha ricevuto la visita degli ultras biancazzurri: I tifosi. Ilpescara.it - Pescara-Gubbio in un clima di contestazione: ultime, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming Leggi su Ilpescara.it Dopo 3 sconfitte consecutive e un punto nelle4 uscite, ildomenica 13 aprile alle ore 15 sfida in casa ilcon l'obiettivo di ripartire e in undi. Prima della rifinitura della vigilia, la squadra ha ricevuto la visita degli ultras biancazzurri: I tifosi.

Pescara-Gubbio in un clima di contestazione: ultime, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming. Ansa - Contestazione alla rifinitura. Il Pescara protesta contro gli arbitri: il presidente Sebastiani scrive alla Lega per segnalare i torti subiti.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Gubbio, partita valida come recupero turno N. 36 del girone B Lega Pro, i n programma domenica 13 aprile alle ore 15, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now

Pescara, contestazioni alla rifinitura: nel mirino anche Baldini - Calcio: tifosi all'allenamento del Pescara dopo 3 ko, scatta la contestazione: "Ora sangue e sudore, basta parole"