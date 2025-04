Metropolitanmagazine.it - Chiara Maggenti, chi è la moglie dello Chef Damiano Carrara

è nata a Lucca il 25 novembre 1989 e condivide, con il marito, la stessa regione d’origine. Sul sito ufficiale possiamo leggere la sua biografia ufficiale che recita così: “Classe 1989,è una ragazza molto legata alle sue origini toscane e in particolare alla sua città: Lucca. Il legame con la sua Terra e la passione per i dolci le hanno fatto trovare l’amore: il Pastrycon cui si è sposata la scorsa estate. Da sempre amante degli animali, da più di 10 anni ha un legame speciale con il suo cagnolino Paco. Attualmente è General Manager dell’Atelier, che oltre ad essere un grande traguardo professionale, rappresenta per lei la realizzazione di un sogno”. Entrando nello specifico, possiamo leggere altre informazioni legate alla sua professione e attività.