Grave incidente a Galati un ferito in codice rosso dopo lo scontro auto-moto

incidente questa mattina lungo la statale 114 all'altezza di Galati. Un'auto e una moto per cause in corso di accertamento si sono scontrate. A rimanere Gravemente ferito il conducente del mezzo a due ruote. Rapido l'intervento dell'ambulanza del 118 che ha portato al pronto soccorso del.

