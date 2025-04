Lecco ruba una bici elettrica in centro | 16enne fermato su un treno in partenza

Lecco, 12 aprile 2025 – Sul treno in partenza con la bici elettrica appena rubata. Ma i carabinieri sono arrivati prima che il treno partisse e lui riuscisse a scappare. Il furto I carabinieri della Radiomobile di Lecco hanno fermato un ragazzino straniero di 16 anni: poco prima, in centro città, aveva rubato una e-bike ad un quarantenne, che quest'ultimo aveva lasciata appoggiata ad un pilastro del porticato di piazza Affari, mentre svolgeva alcune veloci commissioni. Il quarantenne lo ha visto, ma non è riuscito a fermarlo. Ha subito telefonato agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno immediatamente allertato i carabinieri. I militari di pattuglia di pronto intervento hanno subito intuito dove potesse essersi diretto il giovane ladro: alla stazione ferroviaria. Ilgiorno.it - Lecco, ruba una bici elettrica in centro: 16enne fermato su un treno in partenza Leggi su Ilgiorno.it , 12 aprile 2025 – Sulincon laappenata. Ma i carabinieri sono arrivati prima che ilpartisse e lui riuscisse a scappare. Il furto I carabinieri della Radiomobile dihannoun ragazzino straniero di 16 anni: poco prima, incittà, avevato una e-bike ad un quarantenne, che quest'ultimo aveva lasciata appoggiata ad un pilastro del porticato di piazza Affari, mentre svolgeva alcune veloci commissioni. Il quarantenne lo ha visto, ma non è riuscito a fermarlo. Ha subito telefonato agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno immediatamente allertato i carabinieri. I militari di pattuglia di pronto intervento hanno subito intuito dove potesse essersi diretto il giovane ladro: alla stazione ferroviaria.

Potrebbe interessarti anche:

Lecco - uomo risucchiato e investito da un treno : è grave - ma vivo

Lecco, 17 marzo 2025 – È grave, ma vivo. Un uomo investito da un treno in corsa è sopravvissuto all'incidente. Ora è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. L'incidente L'incidente ...

Cernusco - investito dal treno in stazione : circolazione sospesa sulla Milano - Lecco

Cernusco Lombardone (Lecco), 25 gennaio 2025 – Un uomo è stata investita da un treno ed è morta. L'incidente è successo all'altezza della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone e Merate, lungo ...

Uomo travolto da un treno a Cernusco Lombardone : circolazione ferroviaria bloccata sulla Milano-Lecco

Tragedia sui binari a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. L’incidente si è verificato lungo la tratta ...

Lecco, ruba una bici elettrica in centro: 16enne fermato su un treno in partenza. Ruba una bici elettrica, 16enne fermato in stazione. Lecco. Minorenne illegale e senza fissa dimora ruba bici elettrica, denunciato. Ruba una bici elettrica, i carabinieri lo fermano in stazione: denunciato 16enne. Lecco. Minorenne illegale e senza fissa dimora ruba bici elettrica, denunciato. Ruba una bici elettrica e cerca di fuggire con il treno: denunciato. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Lecco, ruba una bici elettrica in centro: 16enne fermato su un treno in partenza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Lecco. Minorenne illegale e senza fissa dimora ruba bici elettrica, denunciato - Il furto avvenuto vicino a Piazza Affari, in seguito ha cercato di fuggire su un treno diretto a Milano A fermarlo i Carabinieri di Lecco, l’e-bike restituita al proprietario LECCO – I Carabinieri del ...

(In base alle informazioni di leccotoday.it:) Ruba una bici elettrica e cerca di fuggire con il treno: denunciato - Nei guai un 16enne individuato in stazione dai carabinieri pochi minuti dopo avere compiuto il colpo in Piazza Affari ...