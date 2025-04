Milano 68enne morta in ospedale | figlio arrestato per omicidio

arrestato per omicidio il figlio della donna di 68 anni morta alla MultiMedica di Sesto San Giovanni lo scorso 16 marzo per un'emorragia cerebrale. La morte della donna, apparsa subito sospetta, sarebbe stata causata – secondo gli inquirenti – dai calci e pugni ricevuti dal figlio, Gianrico Dario Ricci, di 36 . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – E' statoperildella donna di 68 annialla MultiMedica di Sesto San Giovanni lo scorso 16 marzo per un'emorragia cerebrale. La morte della donna, apparsa subito sospetta, sarebbe stata causata – secondo gli inquirenti – dai calci e pugni ricevuti dal, Gianrico Dario Ricci, di 36 .

Milano, 68enne morta in ospedale per emorragia cerebrale: arrestato il figlio per omicidio. «L'ha presa a calci e pugni». Donna muore in ospedale per un'emorragia cerebrale, sul corpo aveva dei lividi: disposta l'autopsia. Milano, donna muore in ospedale: sul corpo aveva lividi. Spunta una denuncia contro il figlio. Analisi della scientifica su scale e ascensori.