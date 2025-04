Incendio in un bar di via Sampolo tra le ipotesi quella di un guasto elettrico

Sampolo. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, alle 16.10, per spegnere un Incendio divampato all'interno di un bar che ha danneggiato il locale che si trova all'altezza di via Generale Streva.Il tempestivo intervento dei pompieri ha. Palermotoday.it - Incendio in un bar di via Sampolo, tra le ipotesi quella di un guasto elettrico Leggi su Palermotoday.it Fiamme in un'attività commerciale di via. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, alle 16.10, per spegnere undivampato all'interno di un bar che ha danneggiato il locale che si trova all'altezza di via Generale Streva.Il tempestivo intervento dei pompieri ha.

Potrebbe interessarti anche:

Salsomaggiore - incendio in un appartamento : quattro squadre dei vigili del fuoco in azione

Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul ...

Feroce incendio nella Patagonia argentina - l’incubo continua : bruciati 3.600 ettari

Un vasto incendio a El Bolson, nella provincia argentina di Rio Negro, ha già devastato oltre 3.600 ettari, pari a più di 5.000 campi da calcio, secondo quanto riferito dalle autorità. Restano in ...

Incendio a Tedeschi di Leini : a fuoco un garage - lunghe operazioni di spegnimento

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Stura, Torino Centrale, Caselle Torinese e San Maurizio Canavese sono intervenuti nella tarda serata di sabato 25 gennaio 2025, con ben sei squadre, ...

Incendio in un bar di via Sampolo, tra le ipotesi quella di un guasto elettrico. Incendio in via Sampolo a Palermo, coinvolto un bar: fiamme domate dai vigili del fuoco. Palermo, incendio in un bar provocato da un corto circuito: danneggiati alcuni locali. Palermo, incendio in un bar: il guasto e l’intervento dei vigili del fuoco. Incendio in un bar a Palermo provocato da un corto circuito. Incendio in un biscottificio a Palermo, in fiamme per un cortocircuito. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da palermotoday.it:) Incendio in un bar di via Sampolo, tra le ipotesi quella di un guasto elettrico - I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno danneggiato un'attività che si trova all'altezza di via Generale Streva ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Incendio in via Sampolo a Palermo, coinvolto un bar: fiamme domate dai vigili del fuoco - Il rogo avvenuto presumibilmente a causa di un guasto elettrico, ha coinvolto principalmente la zona degli uffici del locale, provocando pochi danni, grazie al tempestivo intervento delle squadre. Non ...

(Dalle pagine di meridionews.it si apprende che:) Incendio in un bar a Palermo provocato da un corto circuito - Il rogo avvenuto presumibilmente a causa di un guasto elettrico, ha coinvolto principalmente la zona degli uffici del locale.