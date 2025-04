Servono soldi per vostra figlia | finti poliziotti si fanno consegnare orologi gioielli ed i risparmi di una vita

consegnare oro, gioielli, orologi e contanti (probabilmente i risparmi di una vita) per un valore di circa 40 mila euro. Protagonisti due truffatori campani che hanno finto di appartenere alle forze dell'ordine. Dopo il. Anconatoday.it - "Servono soldi per vostra figlia": finti poliziotti si fanno consegnare orologi, gioielli ed i risparmi di una vita Leggi su Anconatoday.it Da una coppia di anziani, residenti nelle Marche, sono riusciti a farsioro,e contanti (probabilmente idi una) per un valore di circa 40 mila euro. Protagonisti due truffatori campani che hanno finto di appartenere alle forze dell'ordine. Dopo il.

"Servono soldi per vostra figlia": finti poliziotti si fanno consegnare orologi, gioielli ed i risparmi di una vita. “Tua figlia ha causato un incidente, servono soldi”: anziana di Villaurbana truffata, due fermi. Truffano coppia di anziani e si fanno consegnare 8mila euro e gioielli. Anziana truffata da due 15enni: «Tua figlia ha avuto un incidente, servono 12mila euro». Minori arrestati con. «Mandami i soldi o non ti faccio vedere più tua figlia, le dico che sei morto», Paolo Siletti sopraffatto dalle minacce si uccide. «Tua figlia ha fatto un incidente e le servono soldi», finto carabiniere truffa 89enne. Ne parlano su altre fonti

