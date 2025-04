Ingels è guest editor della rivista Domus ha parlato dell' importanza dei materiali al Politecnico di Milano in occasione della Design Week

Milano, 11 apr. (askanews) – Bjarke Ingels, architetto danese tra i più noti al mondo e guest editor della rivista Domus per il 2025, ha partecipato alla Design Week a Milano, con un intervento al Politecnico. Leggi anche › Design Week 2025 a Milano, 6 eventi da non mancare “Forse perché ho sempre in testa i materiali – ci ha detto Ingels – per il 2025 abbiamo deciso di riconsiderare il termine ‘materialismo’ e, anziché attribuirgli un significato negativo legato a un consumismo vuoto, abbiamo voluto elevarlo alla visione positiva legata la fatto che il nostro mondo è stato modellato dai materiali che noi oggi sappiamo raccogliere e utilizzare al fine di creare la società nella quale vogliamo vivere”. Iodonna.it - Ingels è guest editor della rivista Domus, ha parlato dell'importanza dei materiali al Politecnico di Milano in occasione della Design Week. Leggi su Iodonna.it , 11 apr. (askanews) – Bjarke, architetto danese tra i più noti al mondo eper il 2025, ha partecipato alla, con un intervento al. Leggi anche ›2025 a, 6 eventi da non mancare “Forse perché ho sempre in testa i– ci ha detto– per il 2025 abbiamo deciso di riconsiderare il termine ‘smo’ e, anziché attribuirgli un significato negativo legato a un consumismo vuoto, abbiamo voluto elevarlo alla visione positiva legata la fatto che il nostro mondo è stato moto daiche noi oggi sappiamo raccogliere e utilizzare al fine di creare la società nella quale vogliamo vivere”.

Potrebbe interessarti anche:

Palabarbuto ‘sospeso’ in Napoli-Brescia : straordinario gesto dei tifosi dopo l’annuncio della notizia

Palabarbuto in silenzio per un giorno, ma c’è una triste ragione: ecco cos’è successo in Napoli Basket-Germani Brescia Si ferma il Palabarbuto. Il silenzio è assordante, per certi versi. Strano e ...

"Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc - la risposta fa infuriare i tifosi

"Dimissioni? Sarebbe troppo facile, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le ...

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano ...

Design Week, Bjarke Ingels: il materialismo come opportunità. Design Week, Bjarke Ingels: il materialismo come opportunità. Bjarke Ingels di Big guest editor di Domus per il 2025. Design Week, Bjarke Ingels: il materialismo come opportunità | .it. Domus 2025, Bjarke Ingels sarà l’ottavo Guest editor. Scopri il manifesto di Bjarke Ingels per la sua Domus 2025. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia domusweb.it ha pubblicato che:) La lecture di Bjarke Ingels con Domus alla Milano Design Week - Nelle sale che Gio Ponti aveva progettato per il Politecnico di Milano, il fondatore di Big ha raccontato il “materialismo rivisitato” della sua Domus 2025: una cifra umanistica della tecnologia e del ...

(Dalle pagine di stream24.ilsole24ore.com si apprende che:) Design Week, Bjarke Ingels: il materialismo come opportunità - Milano, 11 apr. (askanews) - Bjarke Ingels, architetto danese tra i più noti al mondo e Guest editor della rivista Domus per il 2025, ...

(Da quanto emerge da domusweb.it:) Bjarke Ingels, chi è il nuovo guest editor di Domus - Più di tanti altri protagonisti del mondo del progetto contemporaneo, è Bjarke Ingels ad interpretare al meglio il prototipo dell’archistar. Nasce a Copenaghen nel 1974, ma la connotazione nazionale è ...