Piazzale Goisis | luogo di memoria vicino al nuovo stadio - Foto

Piazzale antistante il Lazzaretto: pietra, alberi e prato al posto del cemento. La sindaca: «luogo di memoria in un’architettura straordinaria». Ecodibergamo.it - Piazzale Goisis: luogo di memoria vicino al nuovo stadio - Foto Leggi su Ecodibergamo.it L’INAUGURAZIONE. Pronto ilantistante il Lazzaretto: pietra, alberi e prato al posto del cemento. La sindaca: «diin un’architettura straordinaria».

Piazzale Goisis: luogo di memoria vicino al nuovo stadio - Foto. Si svela la piazzetta davanti al Lazzaretto: spazio nel segno della memoria del Covid. «Ribattezziamo il piazzale della Curva Sud "22 maggio 2024" in onore del trionfo di Dublino». Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da ecodibergamo.it:) Piazzale Goisis: luogo di memoria vicino al nuovo stadio - Foto - L’INAUGURAZIONE. Pronto il piazzale antistante il Lazzaretto: pietra, alberi e prato al posto del cemento. La sindaca: «Luogo di memoria in un’architettura straordinaria».

