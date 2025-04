Il messaggio francescano diventa digital con l' App San Francesco digitale

digitale.All’approssimarsi della festa di Pasqua, è stata presentata oggi la nuova App San Francesco digitale che offre l’accesso alla. Perugiatoday.it - Il messaggio francescano diventa digital con l'App San Francesco digitale Leggi su Perugiatoday.it In occasione dell'ottavo centenario del Cantico delle creature, la comunità francescana del Sacro Convento sceglie di sbarcare in maniera nuova nel mondoe.All’approssimarsi della festa di Pasqua, è stata presentata oggi la nuova App Sane che offre l’accesso alla.

Il messaggio francescano diventa digital: inaugurata oggi la nuova versione dell’App della rivista San Francesco patrono d'Italia. Il messaggio francescano diventa digital. App San Francesco digitale: il messaggio francescano diventa digital. Ne parlano su altre fonti

