LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | Ogura e Rins accedono in Q2 quarto un’ottimo Martin

DIRETTA LIVE14.56 Quarta posizione per Jorge Martin in 1:51.655.14.55 Si migliora Ai Ogura in 1:51.104, quinto tempo per Marini14.55 Sale leggermente il ritardo di Martin.14.54 Casco rosso nel primo settore sia per Ogura che per Martin che ora ha il traffico di Mir.14.54 Inizia l’ultimo giro lanciato per Ogura e Martin che hanno alzato il piede nel primo tentativo14.53 Secondo posto per Rins in 1:51.512 che beffa Bezzecchi (1:52.553)14.53 Casco rosso anche per Rins e Miller nel secondo settoe.14.52 Inizia l’ultimo time attack. Bezzecchi accende un casco rosso nel primo settore.14.51 Martin rallenta per farsi passare da Ai Ogura e Raul Fernandez.14.50 Questo il rischio corso da Martin:HUGE risk for Martinator! @88jorgeMartin keeps it together after his heroic lap #QatarGP pic. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Ogura e Rins accedono in Q2, quarto un’ottimo Martin Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Quarta posizione per Jorgein 1:51.655.14.55 Si migliora Aiin 1:51.104, quinto tempo per Marini14.55 Sale leggermente il ritardo di.14.54 Casco rosso nel primo settore sia perche perche ora ha il traffico di Mir.14.54 Inizia l’ultimo giro lanciato perche hanno alzato il piede nel primo tentativo14.53 Secondo posto perin 1:51.512 che beffa Bezzecchi (1:52.553)14.53 Casco rosso anche pere Miller nel secondo settoe.14.52 Inizia l’ultimo time attack. Bezzecchi accende un casco rosso nel primo settore.14.51rallenta per farsi passare da Aie Raul Fernandez.14.50 Questo il rischio corso da:HUGE risk forator! @88jorgekeeps it together after his heroic lap #GP pic.

