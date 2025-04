Travolte da un taxi mentre attraversano la strada | tre persone in ospedale

persone sono state investite da un taxi mentre attraversavano la strada che separa il piazzale dello scalo ferroviarrio dai portici di viale Stazione.Scattata la chiamata al. Bresciatoday.it - Travolte da un taxi mentre attraversano la strada: tre persone in ospedale Leggi su Bresciatoday.it Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 aprile, nei pressi della stazione di Brescia. Poco dopo le 13.30, tresono state investite da unattraversavano lache separa il piazzale dello scalo ferroviarrio dai portici di viale Stazione.Scattata la chiamata al.

Travolte da un taxi mentre attraversano la strada: tre persone in ospedale.