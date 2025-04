Provedel Lazio sarà addio in estate? Il portiere può andare via ma dipende tutto da… Sarri! Il retroscena

Provedel Lazio, sarà separazione la prossima estate? L’estremo difensore può andare via ma dipende tutto dall’ex allenatore Sarri! Le ultime Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della finestra estiva, il calciomercato Lazio è già al lavoro sia per le operazioni in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti, il nome di Ivan Provedel . Calcionews24.com - Provedel Lazio, sarà addio in estate? Il portiere può andare via ma dipende tutto da… Sarri! Il retroscena Leggi su Calcionews24.com separazione la prossima? L’estremo difensore puòvia madall’ex allenatore! Le ultime Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della finestra estiva, il calciomercatoè già al lavoro sia per le operazioni in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti, il nome di Ivan

(L’agenzia lazionews24.com ha pubblicato che:) Provedel via dalla Lazio? In estate il portiere può partire ma dipende tutto da… Sarri! Il possibile scenario - Provedel, il futuro del portiere biancoceleste è un vero e proprio rebus e la sua permanenza o meno può dipendere da Sarri: i dettagli Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione ufficiale di calcio ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Lazio: Mandas chiude la porta a Provedel, che ora può andarsene - Il futuro di Provedel alla Lazio è in discussione: Mandas si è preso la maglia da titolare, e l'ex Spezia valuta nuove opportunità.

(Lo segnala lalaziosiamonoi.it:) La Lazio conferma Mandas. Provedel, il futuro è un rebus: la situazione - RASSEGNA STAMPA - Baroni è sempre stato chiaro: massima fiducia negli estremi difensori ma "il nostro titolare è Provedel". A suon di prestazioni, però, Mandas ...