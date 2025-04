Migranti trasferiti in Albania Piantedosi | Fascette ai polsi? Pratica normale

Da quanto si apprende, non si tratta di ospiti solo del centro per il rimpatrio di Restinco, in provincia di Brindisi, ma arriverebbero anche da altri Cpr italiani. Il trasferimento si inserisce nel quadro che segue il decreto legge del 28 marzo con cui l'esecutivo ha dato il via libera alla possibilità di far entrare nel Cpr di Gjader già presenti sul territorio italiano

Piantedosi: le fascette ai migranti trasferiti in Albania? Piena regolarità e conformità. Primi migranti trasferiti in Albania, Piantedosi esulta ma è solo una toppa. Migranti, apre il Cpr Albania. Piantedosi in missione in Egitto per aumentare i rimpatri. Migranti, Piantedosi: “Presto ne trasferiremo 40 in Albania”. Migranti, Piantedosi “Primi trasferimenti in Albania tra 7-10 giorni”. Piantedosi spiega cosa vuole fare il governo con i centri in Albania: "Possono diventare Cpr". Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce askanews.it:) Piantedosi: le fascette ai migranti trasferiti in Albania? Piena regolarità e conformità - Roma, 12 apr. (askanews) – “I migranti portati in Albania con le mani legate da fascette? E’ una normalissima pratica, fa parte delle procedure operative che adottano in loro piena autonomia gli opera ...

() Fascette per spostare i migranti? Piantedosi: “È una pratica normalissima, la rivendico” - Il ministro dell'interno Piantedosi respinge le polemiche per l'utilizzo di fascette durante il trasferimento dei migranti diretti in Albania ...

(L’agenzia repubblica.it ha pubblicato che:) Migranti, apre il Cpr Albania. Piantedosi in missione in Egitto per aumentare i rimpatri - Ecco chi verrà portato nel centro di Gjader: potranno finirci anche albanesi irregolari. Più di 1.600 persone sbarcate nel weekend a Lampedusa, 700 soccorse ...