Napolitoday.it - Piantedosi: “Mai avuto a che fare con Almasri”

Leggi su Napolitoday.it

"Non l'ho mai conosciuto, non direttamente, l'ho sentito nominare la prima volta quando è assurto ai fasti della cronaca per i fatti che sappiamo. Non è mai stato un soggetto che abbia minimanente interagito con coloro i quali hanno rapporti con noi, con il Governo italiano, per questioni.