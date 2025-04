Rafah circondata aperto il Corridoio Morag | continua l' offensiva israeliana a Gaza

Ilgiornale.it - "Rafah circondata, aperto il Corridoio Morag": continua l'offensiva israeliana a Gaza Leggi su Ilgiornale.it Le Idf hanno ultimato la costruzione di una nuova zona di sicurezza, tagliando fuori la parte meridionale dal resto dell'exclave. Presto inizieranno le operazioni anche a Khan Younis

"Rafah circondata, aperto il Corridoio Morag": continua l'offensiva israeliana a Gaza. Rafah è isolata dal resto della Striscia di Gaza. Guerra Israele Medio Oriente, Idf: preso controllo completo corridoio Morag a Gaza. LIVE. Gaza: le forze di Israele completano l'occupazione del Corridoio Morag, Rafah è completamente circondata. Idf circonda Rafah. A Muscat vertice Iran-Usa su nucleare e sanzioni, al Cairo negoziati per Gaza - L'Idf circonda Rafah, e tiene il controllo del 30% del territorio della Striscia, 20 morti (Video). Gaza, Idf: “Preso il controllo completo del corridoio Morag, Rafah ora è totalmente circondata”. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di ilpost.it che:) Rafah è isolata dal resto della Striscia di Gaza - Il corridoio di Morag si aggiunge ad altri corridoi nella Striscia occupati e controllati da Israele, tra cui quelli di Netzarim e di Philadelphi. Con l’occupazione del nuovo corridoio, la città di ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Idf, preso il controllo completo del corridoio Morag a Gaza - L'esercito israeliano annuncia di aver preso il controllo completo del corridoio Morag nel sud di Gaza, isolando la città di Rafah da Khan Younis. (ANSA) ...

(Lo rende noto msn.com:) Medioriente: Idf annunciano presa del corridoio Morag a Gaza, Rafah isolata - Milano, 12 apr. (LaPresse) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver completato la conquista del corridoio Morag nel sud della Striscia ...