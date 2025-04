Hojlund Juventus arrivano nuove conferme | obiettivo per l’attacco della prossima stagione! Svelato il piano del club bianconero

JuventusNews24Hojlund Juventus, nuove conferme: obiettivo per l’attacco in vista della prossima estate. Gli aggiornamentiIl calciomercato Juve è sulle tracce di Rasmus Hojlund. Come confermato anche da calciomercato.com, il danese classe 2003 ed ex Atalanta è in cima alla lista della dirigenza bianconera insieme a Victor Osimhen. Si punta al prestito dal Manchester United, con il possibile anticipo del trasferimento già per il Mondiale per club. Il club bianconero piomba anche su Hojlund: occhi puntati sul centravanti per la prossima stagione.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, arrivano nuove conferme: obiettivo per l’attacco della prossima stagione! Svelato il piano del club bianconero Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24perin vistaestate. Gli aggiornamentiIl calciomercato Juve è sulle tracce di Rasmus. Come confermato anche da calciomercato.com, il danese classe 2003 ed ex Atalanta è in cima alla listadirigenza bianconera insieme a Victor Osimhen. Si punta al prestito dal Manchester United, con il possibile anticipo del trasferimento già per il Mondiale per. Ilpiomba anche su: occhi puntati sul centravanti per la.Leggi sunews24.com

