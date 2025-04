Zonawrestling.net - VIDEO: Cody Rhodes fa rivivere un flashback dell’“Attitude Era” facendo il Worm di Scotty Too Hotty

ha avuto il pubblico in pugno dopo Friday Night SmackDown, ma una volta che le telecamere hanno smesso di riprendere, le cose sono diventate un po’. inaspettate. Dopo aver fatto un accorato promo sulla storia del WWE Championship e aver citato la DEFY Wrestling di Seattle,ha deciso di dare ai fan della Climate Pledge Arena un piccolo omaggio. L’Undisputed WWE Champion è apparso sul ring sfoderando The. Sì, proprio quel verme, la stessa mossa di danza resa famosa daToodurante i primi anni 2000 nella compagnia. Ed è subito nostalgiaAll’inizio della serata,aveva detto alla folla: “Non indosso un completo perché penso di essere qualcuno. Indosso un completo perché voglio essere qualcuno”. Aveva anche indicato il suo ormai iconico tatuaggio come parte della sua storia.