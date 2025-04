Alaves-Real Madrid il pronostico de LaLiga | sorpresa GOL e non solo

LaLiga: alle 16:15 ci sarà il calcio d’inizio del match tra Alaves e Real Madrid al Mendizorroza. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.60, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 4.10 e 5.25.Come arrivano al match Alaves e Real MadridAnnata complicata per l’Alaves, invischiato nella lotta per non retrocedere. I Babazorros non sono riusciti a replicare i risultati dello scorso campionato, chiuso al decimo posto. La squadra di Coudet si trova in diciassettesima posizione con 30 punti, a +2 dal Leganes terzultimo, ma sembra aver cambiato marcia nell’ultimo periodo, con 8 punti conquistati nelle ultime cinque partite, con due vittorie contro (VillarReal e Girona), due pareggi e una sconfitta. Sololaroma.it - Alaves-Real Madrid, il pronostico de LaLiga: sorpresa GOL e non solo Leggi su Sololaroma.it Dopo la tre giorni tra Champions, Europa e Conference con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, domenica 12 aprile, ci aspettano quattro partite valide per il 31° turno de: alle 16:15 ci sarà il calcio d’inizio del match traal Mendizorroza. Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.60, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 4.10 e 5.25.Come arrivano al matchAnnata complicata per l’, invischiato nella lotta per non retrocedere. I Babazorros non sono riusciti a replicare i risultati dello scorso campionato, chiuso al decimo posto. La squadra di Coudet si trova in diciassettesima posizione con 30 punti, a +2 dal Leganes terzultimo, ma sembra aver cambiato marcia nell’ultimo periodo, con 8 punti conquistati nelle ultime cinque partite, con due vittorie contro (Villare Girona), due pareggi e una sconfitta.

Deportivo Alaves contro Real Madrid

