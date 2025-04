Cremonese-Inter Primavera termina 0-1 | vittoria dolce amara due infortuni!

Cremonese-Inter Primavera, della trentatreesima giornata di campionato, termina 0-1. Decide il gol di De Pieri del primo tempo. Nei secondi 45? due infortuni preoccupano Zanchetta.SECONDO TEMPO – L’Inter Primavera va negli spogliatoi, all’Intervallo della gara in casa della Cremonese, forte del vantaggio di 0-1 ottenuto al 3?. Il risultato, tuttavia, risulta minimo considerando le chance per il raddoppio e la predominanza in campo viste nel primo tempo. Con l’inizio della seconda frazione la squadra padrone di casa tenta subito la reazione: al 55? il portiere nerazzurro Calligaris è costretto a uscire per Intercettare un lancio in verticale della Cremonese. Risponde dall’altra parte, al 58?, l’Inter Primavera con il sinistro di Mosconi su assist di De Pieri: il pallone scivola di poco fuori dallo specchio. Inter-news.it - Cremonese-Inter Primavera termina 0-1: vittoria dolce amara, due infortuni! Leggi su Inter-news.it , della trentatreesima giornata di campionato,0-1. Decide il gol di De Pieri del primo tempo. Nei secondi 45? duepreoccupano Zanchetta.SECONDO TEMPO – L’va negli spogliatoi, all’vallo della gara in casa della, forte del vantaggio di 0-1 ottenuto al 3?. Il risultato, tuttavia, risulta minimo considerando le chance per il raddoppio e la predominanza in campo viste nel primo tempo. Con l’inizio della seconda frazione la squadra padrone di casa tenta subito la reazione: al 55? il portiere nerazzurro Calligaris è costretto a uscire percettare un lancio in verticale della. Risponde dall’altra parte, al 58?, l’con il sinistro di Mosconi su assist di De Pieri: il pallone scivola di poco fuori dallo specchio.

Primavera, Cremonese-Inter 0-0 LIVE. LIVE PRIMAVERA - Cremonese-Inter 0-1, 35' - Inter alla ricerca del vantaggio e non lascia particolari spunti agli avversari. Cremonese Primavera, niente impresa per i grigiorossi: vince l’Inter 1-0. Primavera, le formazioni di Cremonese-Inter. Massimo risultato, minimo sforzo: l'Inter Primavera passa 1-0 nella tana della Cremonese. Decide De Pieri. Primavera: Cremo sconfitta in casa dell’Inter. Ne parlano su altre fonti

