Dazi Usa virale il video di Trump che esalta le fluttuazioni in Borsa

Trump, in riferimento ai Dazi, esalta le fluttuazioni in Borsa: “Amici hanno guadagnato miliardi“. È diventato virale il video ripreso nello Studio Ovale e diffuso sui social in cui Trump esalta le fluttuazioni a Wall Street provocate dalle sue dichiarazioni sui Dazi. Amici del tycoon avrebbero guadagnato anche miliardi di dollari dopo le affermazioni sull’aumento delle tariffe che, in tutto il mondo, hanno scatenato il panico di una guerra commerciale.“Lui ha guadagnato oggi due miliardi e mezzo”, ha detto Donald Trump indicando l’investitore Charles Schwab. “Lui 900 milioni di dollari”, ha continuato parlando, invece, del guadagno di Roger Penske.Intanto, il senatore democratico Adam Schiff, ha pubblicato un post sul suo profilo X chiedendo l’avvio di un’inchiesta per accertare se si configuri un caso di insider trading: “La cerchia ristretta di Donald Trump sta traendo illegalmente profitto da queste enormi oscillazioni del mercato azionario attraverso l’insider trading? Il Congresso deve scoprirlo”, ha scritto. Lapresse.it - Dazi Usa, virale il video di Trump che esalta le fluttuazioni in Borsa Leggi su Lapresse.it Il presidente Usa Donald, in riferimento ailein: “Amici hanno guadagnato miliardi“. È diventatoilripreso nello Studio Ovale e diffuso sui social in cuilea Wall Street provocate dalle sue dichiarazioni sui. Amici del tycoon avrebbero guadagnato anche miliardi di dollari dopo le affermazioni sull’aumento delle tariffe che, in tutto il mondo, hanno scatenato il panico di una guerra commerciale.“Lui ha guadagnato oggi due miliardi e mezzo”, ha detto Donaldindicando l’investitore Charles Schwab. “Lui 900 milioni di dollari”, ha continuato parlando, invece, del guadagno di Roger Penske.Intanto, il senatore democratico Adam Schiff, ha pubblicato un post sul suo profilo X chiedendo l’avvio di un’inchiesta per accertare se si configuri un caso di insider trading: “La cerchia ristretta di Donaldsta traendo illegalmente profitto da queste enormi oscillazioni del mercato azionario attraverso l’insider trading? Il Congresso deve scoprirlo”, ha scritto.

Potrebbe interessarti anche:

Meloni "fortissima" - Toninelli esalta la premier da Trump e gela i follower

Una voce isolata nella galassia grillina e proprio per questo più rumorosa. L'ex ministro dei Trasporti del Movimento 5 stelle, Danilo Toninelli, nel suo spazio Instagram Contro informazione ...

Elon Musk al Congresso Lega : "Spero dazi zero Usa-Ue. Ci parlo io con Trump" e Salvini si esalta

Firenze. Miracoli da Firenze: Musk fa il sobrio e Salvini fa il Bruno Vespa. Mister formaggio si collega alle 17 interrompendo lo scatenato vicesegretario Andrea Crippa (che attacca gli zingari) e ...

Danilo Toninelli esalta la forza di Meloni : «È l’unica leader europea da Trump - si sta sfregando le mani» – Il video

L’ex ministro dei Trasporti del M5s, Danilo Toninelli, ha aperto una diretta Instagram dedicando il suo spazio di Contro informazione del lunedì all’insediamento di Donald Trump. E davanti a una ...

VIDEO Dazi Usa, virale il video di Trump che esalta le fluttuazioni in Borsa - LaPresse. Dazi, gli americani tornano in fabbrica: la satira cinese a colpi di intelligenza artificiale. VIDEO. Supereroi in crisi dopo i dazi di Trump: il video generato con l’AI. Guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina: il riassunto definitivo. Justin Bieber sbotta contro i paparazzi, il video virale mette in allerta i fan. Donald Trump come Alberto Sordi: il video virale creato con l'IA. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di affaritaliani.it:) Dazi, gli americani tornano in fabbrica: la satira cinese a colpi di intelligenza artificiale. VIDEO - Sta facendo discutere un video virale, creato con l’intelligenza artificiale e diffuso da un utente cinese su TikTok, che ironizza sulle conseguenze dei dazi USA. Mostra un’America decadente, con citt ...

(Da quanto emerge da repubblica.it:) Dazi: il video in cui Trump evoca i guadagni degli amici miliardari. I dem: insider trading - Mentre i democratici puntano il dito contro Donald Trump per insider trading, un video postato dalla consigliera per le comunicazioni della Casa Bianca Margot Martin alimenta le polemiche nei confront ...

(Lo segnala tg.la7.it:) Supereroi in crisi dopo i dazi di Trump: il video generato con l’AI - Anche dopo la pausa di tre mesi annunciata da Donald Trump sui dazi reciproci, questi continuano a scatenare l'ironia del web. Il presidente statunitense ha deciso per la moratoria sulle nuove tariffe ...