Auto della polizia locale travolge i tavoli di un bar a Milano mentre insegue tre ubriachi | non si erano fermati all’alt due arrestati

Milano – Un’Auto della polizia locale si è schiantata contro il dehor di un bar all’angolo tra via Plana e viale Monte Ceneri, nel quartiere Portello di Milano. L’incidente è avvenuto mentre gli agenti stavano inseguendo un’Audi nera che, all’altezza di piazza Principe Eugenio, non si era fermata all’alt. Non ci sono feriti gravi e, per fortuna, nessun cliente si trovava nei tavolini all’esterno del locale. L’inseguimento Tutto è iniziato a distanza di poche centinaia di metri, quando gli agenti hanno visto l’Auto scura procedere a zig zag a velocità sostenuta. Quando hanno intimato al veicolo di fermarsi, il conducente ha accelerato e la polizia ha acceso le sirene e iniziato l’inseguimento. L’Audi, tallonata dalla macchina dei ghisa, ha preso via Monte Ceneri e poi ha provato a imboccare per via Plana. Ilgiorno.it - Auto della polizia locale travolge i tavoli di un bar a Milano mentre insegue tre ubriachi: non si erano fermati all’alt, due arrestati Leggi su Ilgiorno.it – Un’si è schiantata contro il dehor di un bar all’angolo tra via Plana e viale Monte Ceneri, nel quartiere Portello di. L’incidente è avvenutogli agenti stavanondo un’Audi nera che,ezza di piazza Principe Eugenio, non si era fermata. Non ci sono feriti gravi e, per fortuna, nessun cliente si trovava neini all’esterno del. L’inseguimento Tutto è iniziato a distanza di poche centinaia di metri, quando gli agenti hanno visto l’scura procedere a zig zag a velocità sostenuta. Quando hanno intimato al veicolo di fermarsi, il conducente ha accelerato e laha acceso le sirene e iniziato l’inseguimento. L’Audi, tallonata dalla macchina dei ghisa, ha preso via Monte Ceneri e poi ha provato a imboccare per via Plana.

