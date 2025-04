Reti Wi-fi pubbliche la Vpn non basta

Roma, 12 aprile 2025 – E' ormai una consuetudine utilizzare le reti Wi-fi pubbliche, o chiedere in hotel la password di quella del nostro piano. Sono sempre di più, infatti, coloro i quali anche in vacanza restano tutto il tempo connessi, e lo fanno limitando il più possibile il consumo dei propri dati. Il rischio di subire attacchi informatici su una rete Wi-fi pubblica, però, è molto alto, e spesso gli italiani non sono preparati a difendersi. Vediamo dunque i consigli degli esperti per tutelarsi, specie durante le festività pasquali, quando si stima che ben 11 milioni di italiani saranno in viaggio, e si connetteranno alle reti pubbliche di aeroporti, stazioni e hotel. Il 58,7% degli italiani conosce la Vpn Secondo un sondaggio condotto da NordVpn, una rete privata virtuale, il 58,7% degli italiani sa che cos'è una Vpn o ne ha sentito parlare.

