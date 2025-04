Dati impietosi sui fondi stanziati per la Sanità | c’è da ringraziare chi non ha firmato il rinnovo del Ccnl

Ccnl per il comparto della Sanità, lo scorso gennaio, non è stato un argomento molto discusso dalla stampa italiana. E le volte che se ne è parlato, il punto di vista espresso è stato principalmente quello del governo e dell’unico sindacato confederato che era disposto a firmarlo, la Cisl: “Vista la scarsità di fondi stanziati per la Sanità, meglio poco che niente”.Lo anticipo per trasparenza: sono iscritta alla Cgil. Ma i Dati che vorrei riportare vanno oltre l’appartenenza sindacale, poiché di interesse per la stragrande maggioranza dei cittadini che non ha altra scelta che rivolgersi alla Sanità pubblica. A voi i Dati incontrovertibili:1) mancano circa 60.000 infermieri negli ospedali pubblici e un numero imprecisato di altre figure sanitarie del comparto;2) la Sanità italiana perde, con i pensionamenti, circa 13. Ilfattoquotidiano.it - Dati impietosi sui fondi stanziati per la Sanità: c’è da ringraziare chi non ha firmato il rinnovo del Ccnl Leggi su Ilfattoquotidiano.it La mancata firma delper il comparto della, lo scorso gennaio, non è stato un argomento molto discusso dalla stampa italiana. E le volte che se ne è parlato, il punto di vista espresso è stato principalmente quello del governo e dell’unico sindacato confederato che era disposto a firmarlo, la Cisl: “Vista la scarsità diper la, meglio poco che niente”.Lo anticipo per trasparenza: sono iscritta alla Cgil. Ma iche vorrei riportare vanno oltre l’appartenenza sindacale, poiché di interesse per la stragrande maggioranza dei cittadini che non ha altra scelta che rivolgersi allapubblica. A voi iincontrovertibili:1) mancano circa 60.000 infermieri negli ospedali pubblici e un numero imprecisato di altre figure sanitarie del comparto;2) laitaliana perde, con i pensionamenti, circa 13.

