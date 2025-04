Ilgiornaleditalia.it - Addio a Giuseppe Carrisi, morto per malore improvviso il giornalista radio Rai e voce del Gr3, aveva 63 anni

Si è occupato per gran parte della sua carriera delle problematiche dei Paesi in via di sviluppo, in particolare l'AfricailRai,e caposervizio del GR3 per un. Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa del 63enne,