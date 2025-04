Arbitro brindisino aggredito e minacciato per un rigore Daspo per due dirigenti

rigore assegnato quasi allo scadere del primo tempo di Cursi-Taviano, gara valevole per il campionato di prima categoria, girone C, ha fatto scattare il parapiglia in campo. Era il 44esimo quando l’Arbitro Gilberto Paladini della sezione di Brindisi ha posto il fischietto. Brindisireport.it - Arbitro brindisino aggredito e minacciato per un rigore, Daspo per due dirigenti Leggi su Brindisireport.it CURSI – Un calcio diassegnato quasi allo scadere del primo tempo di Cursi-Taviano, gara valevole per il campionato di prima categoria, girone C, ha fatto scattare il parapiglia in campo. Era il 44esimo quando l’Gilberto Paladini della sezione di Brindisi ha posto il fischietto.

Potrebbe interessarti anche:

Arbitro aggredito e minacciato per un rigore - Daspo per due dirigenti del Cursi

CURSI – Un calcio di rigore assegnato quasi allo scadere del primo tempo di Cursi-Taviano, gara valevole per il campionato di prima categoria, girone C, ha fatto scattare il parapiglia in campo. ...

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

Bayern Monaco-Inter - la moviola : Calhanoglu chiede un rigore. Cinque ammoniti

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Partita tranquilla da...

Under 17, minacce e insulti all’arbitro nella sfida fra Porto Torres e Civitas Tempio: raffica di sanzioni. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Giovane arbitro minacciato e colpito con un calcio da un dirigente: scatta la maxi-squalifica. Il caso in Maremma - Giovane arbitro di calcio prima minacciato e poi colpito con un calcio ... al termine della quale un proprio dirigente tesserato ha aggredito fisicamente il direttore di gara, intende dissociarsi ...