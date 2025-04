Arbitro aggredito e minacciato per un rigore Daspo per due dirigenti del Cursi

Cursi – Un calcio di rigore assegnato quasi allo scadere del primo tempo di Cursi-Taviano, gara valevole per il campionato di prima categoria, girone C, ha fatto scattare il parapiglia in campo. Era il 44esimo quando l’Arbitro Gilberto Paladini della sezione di Brindisi ha posto il fischietto. Lecceprima.it - Arbitro aggredito e minacciato per un rigore, Daspo per due dirigenti del Cursi Leggi su Lecceprima.it – Un calcio diassegnato quasi allo scadere del primo tempo di-Taviano, gara valevole per il campionato di prima categoria, girone C, ha fatto scattare il parapiglia in campo. Era il 44esimo quando l’Gilberto Paladini della sezione di Brindisi ha posto il fischietto.

Arbitro aggredito e minacciato per un rigore, Daspo per due dirigenti del Cursi. Aggredisce l'arbitro per aver assegnato un rigore alla squadra ospite, Daspo di tre anni per un dirigente del Cursi. Calcio violento, l'arbitro fischia il rigore e il giocatore perde la testa: "Ti uccido, oggi non torni a casa". Minacce e aggressione all'arbitro, scatta il Daspo per due dirigenti del Cursi. Assegna il terzo rigore agli ospiti, arbitro accerchiato e minacciato dai giocatori del Polesine Camerini: par. 'Mio figlio arbitro minacciato. Faremo denuncia penale'.

