I funerali di Laura Papadia uccisa dal marito Lutto cittadino a Spoleto

Spoleto, 12 aprile 2025 – Lutto cittadino a Spoleto nel giorno dei funerali di Laura Papadia, uccisa il 26 marzo dal marito, Nicola Gianluca Romita, agente di commercio di 47 anni. Le esequie della giovane donna vittima di femminicidio si terranno a Palermo lunedì 14 aprile alle 10. In concomitanza con il funerale, l'amministrazione comunale di Spoleto ha appunto disposto il Lutto cittadino. Il Comune esporrà nel palazzo municipale le bandiere a mezz'asta e listate a Lutto. Contestualmente è prevista la sospensione delle attività commerciali, sociali, sportive e produttive in segno di raccoglimento, dalle 10 alle 11. Lanazione.it - I funerali di Laura Papadia, uccisa dal marito. Lutto cittadino a Spoleto Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 –nel giorno deidiil 26 marzo dal, Nicola Gianluca Romita, agente di commercio di 47 anni. Le esequie della giovane donna vittima di femminicidio si terranno a Palermo lunedì 14 aprile alle 10. In concomitanza con il funerale, l'amministrazione comunale diha appunto disposto il. Il Comune esporrà nel palazzo municipale le bandiere a mezz'asta e listate a. Contestualmente è prevista la sospensione delle attività commerciali, sociali, sportive e produttive in segno di raccoglimento, dalle 10 alle 11.

Potrebbe interessarti anche:

Femminicidio di Laura Papadia - lunedì Spoleto si ferma per i funerali della donna uccisa del marito

Spoleto si ferma per lutto cittadino e ricordare Laura Papadia, uccisa in città dal marito Gianluca Nicola Romita il 26 marzo. I funerali si terranno lunedì 14 aprile alle ore 10 a Palermo, in ...

Spoleto - lezione a 700 studenti del campione del mondo di Kickboxing Mirko Gori

Si è svolta la mattina di lunedì 27 gennaio, presso il Palasport Don Guerrino Rota di Spoleto, un incontro molto intenso e molto partecipato. Si è parlato di sport, dei sani principi ad adesso ...

Nel duomo di Guardiagrele i funerali di Francesco Primavera - il giovane giocatore dell'Asd Minerva

Si terranno domani, mercoledì 22 gennaio, i funerali di Francesco Nicola Primavera, il giovane di 32 anni scomparso improvvisamente in seguito a un malore venerdì scorso. Dopo l'ispezione ...

I funerali di Laura Papadia, uccisa dal marito. Lutto cittadino a Spoleto. Femminicidio di Laura Papadia, lunedì Spoleto si ferma per i funerali della donna uccisa del marito. Lunedì, a Palermo, i funerali di Laura Papadia, uccisa dal marito. Lunedì i funerali di Laura Papadia. Femminicidio di Laura Papadia, lunedì Spoleto si ferma per i funerali della donna uccisa del marito. Lunedì i funerali di Laura Papadia: lutto a Spoleto. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia lanazione.it ha pubblicato che:) I funerali di Laura Papadia, uccisa dal marito. Lutto cittadino a Spoleto - Il Comune esporrà nel palazzo municipale le bandiere a mezz'asta e listate a lutto. Contestualmente è prevista la sospensione delle attività commerciali, sociali, sportive e produttive. La cerimonia s ...

(Dalle pagine di ansa.it si apprende che:) A Palermo i funerali di Laura Papadia, lutto a Spoleto - Si terranno lunedì 14 aprile alle ore 10 a Palermo i funerali di Laura Papadia, la donna di 36 anni, uccisa a Spoleto lo scorso 26 marzo dal marito Nicola Gianluca Romita, agente di commercio di 47 an ...

(Da quanto emerge da spoletonline.com:) Lunedì i funerali di Laura Papadia - Le esequie funebri della 37enne, uccisa dal marito Gianluca Nicola Romita, si svolgeranno a Palermo. Il Comune dispone il lutto cittadino ...