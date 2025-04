Bandito primula rossa fuggiasco Le molte vite di Graziano Mesina

Graziano Mesina è morto, e con lui se ne va la storia del banditismo sardo. A 83 anni compiuti da poco, lo scorso 4 aprile, Gratzianeddu è morto all’Ospedale San Paolo di Milano, tra la periferia residenziale della Barona e le risaie, dopo esser stato scarcerato nella giornata di ieri dalla prigione di Opera. Con Mesina se ne va una storia tormentata, beffarda, a tratti anche contraddittoria.Mesina, l’ultimo BanditoArtefice di molteplici rapine e sequestri di persona a partire dagli Anni Sessanta, per molti era il Bandito “sociale” che con le sue azioni faceva in modo che si buttasse una luce sulla Sardegna della seconda metà del Novecento, terra spesso dimenticata dal “continente”. Per tanti, invece, era un volgare fuorilegge che ha contribuito a gettare un’ombra sinistra sulla sua terra. It.insideover.com - Bandito, primula rossa, fuggiasco. Le molte vite di Graziano Mesina Leggi su It.insideover.com è morto, e con lui se ne va la storia del banditismo sardo. A 83 anni compiuti da poco, lo scorso 4 aprile, Gratzianeddu è morto all’Ospedale San Paolo di Milano, tra la periferia residenziale della Barona e le risaie, dopo esser stato scarcerato nella giornata di ieri dalla prigione di Opera. Conse ne va una storia tormentata, beffarda, a tratti anche contraddittoria., l’ultimoArtefice diplici rapine e sequestri di persona a partire dagli Anni Sessanta, per molti era il“sociale” che con le sue azioni faceva in modo che si buttasse una luce sulla Sardegna della seconda metà del Novecento, terra spesso dimenticata dal “continente”. Per tanti, invece, era un volgare fuorilegge che ha contribuito a gettare un’ombra sinistra sulla sua terra.

