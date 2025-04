Pellegrini risponde alle critiche dopo i dubbi su Sinner | Resto della mia opinione

della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere». Lo ha scritto Federica Pellegrini su X, rispondendo alle tante persone che l’hanno criticata per aver espresso qualche dubbio su un presunto trattamento di favore ricevuto da Jannik Sinner, squalificato tre mesi dopo l’accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol.Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere.— Federica Pellegrini (@mafaldina88) April 12, 2025Cosa aveva detto Pellegrini sulla squalifica di SinnerA scatenare le polemiche era stata un’intervista a Repubblica in cui Pellegrini aveva detto che la vicenda di Sinner è stata trattata «diversamente dal 99 per cento dei casi» analoghi. Lettera43.it - Pellegrini risponde alle critiche dopo i dubbi su Sinner: «Resto della mia opinione» Leggi su Lettera43.it «Rimangomia pacata, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere». Lo ha scritto Federicasu X,ndotante persone che l’hanno criticata per aver espresso qualcheo su un presunto trattamento di favore ricevuto da Jannik, squalificato tre mesil’accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol.Rimangomia pacata, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere.— Federica(@mafaldina88) April 12, 2025Cosa aveva dettosulla squalifica diA scatenare le polemiche era stata un’intervista a Repubblica in cuiaveva detto che la vicenda diè stata trattata «diversamente dal 99 per cento dei casi» analoghi.

