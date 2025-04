Cgil 9mila lavoratori al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025

Prato, 12 aprile 2025 - Novemila lavoratori pubblici al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025. La priorità della Cgil: “No alla perdita del potere d'acquisto. Adeguare il contratto quantomeno all'inflazione”. Comparto sanitario, funzioni centrali e funzioni locali vanno al voto lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16. La Cgil ha presentato 52 liste, una per ogni luogo di lavoro al voto. Bartolini: “Servono politiche d'assunzione straordinarie, piani contro le aggressioni del personale e il giusto inquadramento per le educatrici degli enti locali” “Se saremo maggioritari in tutti i comparti andremo subito a chiedere la riapertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale a Comuni, Regioni e governo. Le persone che lavorano all'interno dei servizi pubblici devono avere un contratto dignitoso e non un rinnovo che comporti la perdita del 15% del potere d'acquisto. Lanazione.it - Cgil, 9mila lavoratori al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025 Leggi su Lanazione.it , 12 aprile- Novemilapubblici alfraper ilRsu. La priorità della: “No alla perdita del potere d'acquisto. Adeguare il contratto quantomeno all'inflazione”. Comparto sanitario, funzioni centrali e funzioni locali vanno allunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16. Laha presentato 52 liste, una per ogni luogo di lavoro al. Bartolini: “Servono politiche d'assunzione straordinarie, piani contro le aggressioni del personale e il giusto inquadramento per le educatrici degli enti locali” “Se saremo maggioritari in tutti i comparti andremo subito a chiedere la riapertura del tavolo di trattativa per ildel contratto nazionale a Comuni, Regioni e governo. Le persone che lavorano all'interno dei servizi pubblici devono avere un contratto dignitoso e non unche comporti la perdita del 15% del potere d'acquisto.

